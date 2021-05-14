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Дождь. «Зеленский начал очистку». Почему дело на кума Путина Виктора Медведчука завели только сейчас 14.05.2021

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Телеканал Дождь 14.05.2021. «Зеленский начал очистку». Почему дело на кума Путина Виктора Медведчука завели только сейчас
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Телеканал Дождь - «Зеленский начал очистку». Почему дело на кума Путина Виктора Медведчука завели только сейчас (14 Мая 2021)

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Опубликовано: 14 Мая 2021

Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест депутата Верховной рады Украины и лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, подозреваемому по делу о госизмене. Об этом сообщает агентство УНИАН.

 

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