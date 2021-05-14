Украинская власть идет напролом с тем, чтобы в нарушение законов и конституции нанести удар оппозиционной силе. Об этом в эфире программы "60 минут" заявил лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук, которого генпрокуратура обвинила в госизмене.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Депутаты Рады заявили суду о готовности взять Медведчука под личное поручительство (14 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.