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60 минут. Депутаты Рады заявили суду о готовности взять Медведчука под личное поручительство 14.05.2021

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Видео 14.05.2021. 60 минут. Депутаты Рады заявили суду о готовности взять Медведчука под личное поручительство
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Видео - 60 минут. Депутаты Рады заявили суду о готовности взять Медведчука под личное поручительство (14 Мая 2021)

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Опубликовано: 14 Мая 2021

Украинская власть идет напролом с тем, чтобы в нарушение законов и конституции нанести удар оппозиционной силе. Об этом в эфире программы "60 минут" заявил лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук, которого генпрокуратура обвинила в госизмене.

 

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