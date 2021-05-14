Президент России Владимир Путин на совещании, одной из тем которого стала трагедия в казанской гимназии, отметил поведение педагогов и сотрудников школы, которые не допустили еще большего количества жертв, двое учителей ценой своей жизни. Президент отметил, что в таком важном для всех регионов вопросе как безопасность в образовательных учреждениях до сих пор остаются проблемы. Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности во всех образовательных организациях.

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