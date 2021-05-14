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60 минут. Убийца 9 человек в казанской школе подробно рассказал о своем преступлении 14.05.2021

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Видео 14.05.2021. 60 минут. Убийца 9 человек в казанской школе подробно рассказал о своем преступлении
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Видео - 60 минут. Убийца 9 человек в казанской школе подробно рассказал о своем преступлении (14 Мая 2021)

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Опубликовано: 14 Мая 2021

В эфире программы "60 минут" даны фрагменты показаний Ильназа Галявиева, которые он дал на этапе предварительного следствия. Как выяснилось убийца хладнокровно спланировал преступление и не раскаивается в своих действиях. Он подробно рассказал обо всех этапах своего смертельного маршрута от первого до третьего этажа 175 казанской гимназии.

 

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