В эфире программы "60 минут" даны фрагменты показаний Ильназа Галявиева, которые он дал на этапе предварительного следствия. Как выяснилось убийца хладнокровно спланировал преступление и не раскаивается в своих действиях. Он подробно рассказал обо всех этапах своего смертельного маршрута от первого до третьего этажа 175 казанской гимназии.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Убийца 9 человек в казанской школе подробно рассказал о своем преступлении (14 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.