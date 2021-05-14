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60 минут. Золотов: необходимо ужесточить правила приобретения и регистрации оружия 14.05.2021

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Видео 14.05.2021. 60 минут. Золотов: необходимо ужесточить правила приобретения и регистрации оружия
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Видео - 60 минут. Золотов: необходимо ужесточить правила приобретения и регистрации оружия (14 Мая 2021)

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Опубликовано: 14 Мая 2021

Выдача гладкоствольного полуавтоматического оружия должна быть возможна только после того, как граждане пройдут пятилетний срок владения простого гладкоствольного оружия. С таким предложением на совещание с президентом России выступил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов. Он пояснил, что некоторые виды полуавтоматического гладкоствольного оружия по убойной силе могут быть приравнены к нарезному. Виктор Золотов также предложил ускорить процесс электронного взаимодействия по выдаче медицинских справок при приобретении оружия.

 

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