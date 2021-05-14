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60 минут. Лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук отправлен под домашний арест 14.05.2021

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Видео 14.05.2021. 60 минут. Лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук отправлен под домашний арест
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Видео - 60 минут. Лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук отправлен под домашний арест (14 Мая 2021)

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Опубликовано: 14 Мая 2021

Руководитель политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук решением Печерского районного суда Киева отправлен под домашний арест. Украинская прокуратура выступала с требованием арестовать Виктора Медведчука на два месяца или внести за него огромный залог в почти 11 миллионов долларов, поскольку высказывает опасение, что тот может покинуть страну. Обвинение требует также изъять у Виктора Медведчука документы, которые дают ему возможность покинуть страну. 

 

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