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Перший Незалежний. Политическая расправа над оппозицией. Марафон 14.05.2021

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Перший Незалежний 14.05.2021. Политическая расправа над оппозицией. Марафон
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Перший Незалежний - Политическая расправа над оппозицией. Марафон (14 Мая 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 14 Мая 2021

Темы программы:
- политическое преследование оппозиции;
- давление на оппозицию;
- деятельность власти

 

Гости программы:
Валерий Клочок, политический эксперт
Сергей Годный, политолог
Сергей Арефьев, доктор экономических наук
Сергей Калиниченко, политический аналитик.

 

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