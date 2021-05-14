Перший Незалежний - Политическая расправа над оппозицией. Марафон (14 Мая 2021)
Опубликовано: 14 Мая 2021
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Темы программы:
- политическое преследование оппозиции;
- давление на оппозицию;
- деятельность власти
Гости программы:
Валерий Клочок, политический эксперт
Сергей Годный, политолог
Сергей Арефьев, доктор экономических наук
Сергей Калиниченко, политический аналитик.
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