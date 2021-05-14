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Соловьёв LIVE. «Порошенко продолжает править Украиной». Депутат Рады о жесткой атаке властей на оппозицию 14.05.2021

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Соловьёв LIVE 14.05.2021. «Порошенко продолжает править Украиной». Депутат Рады о жесткой атаке властей на оппозицию
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Соловьёв LIVE - «Порошенко продолжает править Украиной». Депутат Рады о жесткой атаке властей на оппозицию (14 Мая 2021)

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Опубликовано: 14 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Политические репрессии на Украине. Гости – политолог Дмитрий Куликов, депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

 

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