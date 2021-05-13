Еще 30 апреля МИД РФ объявил о запрете на въезд в Россию председателя Европарламента, заместителя председателя Еврокомиссии и некоторых других европейских представителей. Это - следствие дипломатической войны, развязанной Западом против Москвы. Отношения Евросоюза и России стали центральной темой неформального саммита министров иностранных дел стран ЕС на прошедшей неделе. Почему все единогласно решили не обострять отношения с Россией? Верит ли Старая Европа провокационным заявлениям Чехии и Болгарии? Услышит ли весь Евросоюз призыв немецкой партии «Альтернатива для Германии» немедленно отменить санкции в отношении России?

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