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Между тем. Европа и Россия: возвращение к диалогу 13.05.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 13.05.2021. Европа и Россия: возвращение к диалогу
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Между тем с Наталией Метлиной - Европа и Россия: возвращение к диалогу (13 Мая 2021)

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Опубликовано: 14 Мая 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Еще 30 апреля МИД РФ объявил о запрете на въезд в Россию председателя Европарламента, заместителя председателя Еврокомиссии и некоторых других европейских представителей. Это - следствие дипломатической войны, развязанной Западом против Москвы. Отношения Евросоюза и России стали центральной темой неформального саммита министров иностранных дел стран ЕС на прошедшей неделе. Почему все единогласно решили не обострять отношения с Россией? Верит ли Старая Европа провокационным заявлениям Чехии и Болгарии? Услышит ли весь Евросоюз призыв немецкой партии «Альтернатива для Германии» немедленно отменить  санкции в отношении России?

 

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