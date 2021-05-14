Некоторое время назад дал развёрнутое интервью ресурсу «Правила жизни». Получилось, на мой взгляд, достаточно интересно. Предлагаю вашему вниманию конечный результат.

- что смотреть в Санкт-Петербурге

- где лучше учится в современном мире

- отличия в советской фантастике от западной

- о чем думали в 80х

- отношения людей в СССР

- джинсы и кроссовки в СССР

- отставание и рывок в СССР

- зачем идут во власть?

- 500 миллионов у чиновника в квартире

- разочарования президента

- зачем тебе столько денег?

- бизнес как спорт

- Николай Стариков - сталинист?

- популярность Сталина

- война против человечества

- в корпорациях все спокойно

- главный враг Англии - Россия

- зачем учить историю?

- за что не любят русских?

- высокий уровень жизни равно вымирание?

- суицидальные группы, призывы не рожать детей

- чем больше Россия, тем спокойнее

- все едут в Москву

- паспорта русскоязычным, немцам и т.д

- технологии будущего

- классическая литература

- кто убивал царей и финансировал террористов

- путешествия по России

- участие в телешоу на федеральных каналах

- мужчина и женщина на прокат

- вывод к 50 годам

- родственники на прокат в Японии.

Смотрите онлайн Николай Стариков Вывод к 50 годам, разочарования президента и путешествия по России (14 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.