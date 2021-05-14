Николай Стариков - Вывод к 50 годам, разочарования президента и путешествия по России (14 Мая 2021)
Опубликовано: 14 Мая 2021
Ведущие: Николай Стариков
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Некоторое время назад дал развёрнутое интервью ресурсу «Правила жизни». Получилось, на мой взгляд, достаточно интересно. Предлагаю вашему вниманию конечный результат.
- что смотреть в Санкт-Петербурге
- где лучше учится в современном мире
- отличия в советской фантастике от западной
- о чем думали в 80х
- отношения людей в СССР
- джинсы и кроссовки в СССР
- отставание и рывок в СССР
- зачем идут во власть?
- 500 миллионов у чиновника в квартире
- разочарования президента
- зачем тебе столько денег?
- бизнес как спорт
- Николай Стариков - сталинист?
- популярность Сталина
- война против человечества
- в корпорациях все спокойно
- главный враг Англии - Россия
- зачем учить историю?
- за что не любят русских?
- высокий уровень жизни равно вымирание?
- суицидальные группы, призывы не рожать детей
- чем больше Россия, тем спокойнее
- все едут в Москву
- паспорта русскоязычным, немцам и т.д
- технологии будущего
- классическая литература
- кто убивал царей и финансировал террористов
- путешествия по России
- участие в телешоу на федеральных каналах
- мужчина и женщина на прокат
- вывод к 50 годам
- родственники на прокат в Японии.
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