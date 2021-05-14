С ружьём наперевес к зданию гимназии во время второго урока подходит человек в чёрном, на крыльце стреляет в школьницу, но не попадает. Вахтёр нажимает тревожную кнопку и блокирует двери, но преступник метит в дверное остекление и пробирается внутрь. Приводит в действие взрывное устройство, но к счастью, никого в тот момент в коридоре нет. Преступник поднялся на третий этаж и ворвался в класс, где проходил урок у 8-А.

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