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Человек и закон 14.05.2021

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Человек и закон 14.05.2021
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Человек и закон (14 Мая 2021)

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Человек и закон
Человек и закон
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Опубликовано: 14 Мая 2021

Ведущие: Алексей Пиманов

С ружьём наперевес к зданию гимназии во время второго урока подходит человек в чёрном, на крыльце стреляет в школьницу, но не попадает. Вахтёр нажимает тревожную кнопку и блокирует двери, но преступник метит в дверное остекление и пробирается внутрь. Приводит в действие взрывное устройство, но к счастью, никого в тот момент в коридоре нет. Преступник поднялся на третий этаж и ворвался в класс, где проходил урок у 8-А.

 

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