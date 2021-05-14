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Дождь. Как стрельба в казанской школе стала политикой. Нюансы с Юлией Таратутой 14.05.2021

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Телеканал Дождь 14.05.2021. Как стрельба в казанской школе стала политикой. Нюансы с Юлией Таратутой
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Телеканал Дождь - Как стрельба в казанской школе стала политикой. Нюансы с Юлией Таратутой (14 Мая 2021)

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Опубликовано: 14 Мая 2021

В новой колонке Юлия Таратута говорит о стрельбе в казанской школе №175 — в этот вторник 19-летний Ильназ Галявиев пришел с ружьем в гимназию, в которой учился и расстрелял учеников 8 класса. Погибли семь детей, а также две женщины преподававшие в школе. Как отреагировала федеральная и региональная власть и почему никто не попытался разобраться в настоящих причинах трагедии, а ответом чиновников разного уровня стали слова об отсутствии идеологии и новые инициативы по «закручиванию гаек»?

 

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