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Политическая Россия. Долг платежом красен: Россия вышвыривает американских дипломатов 14.05.2021

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Политическая Россия 14.05.2021. Долг платежом красен: Россия вышвыривает американских дипломатов
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Политическая Россия - Долг платежом красен: Россия вышвыривает американских дипломатов (14 Мая 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 14 Мая 2021

Без пресс-секретаря и других сотрудников останется с 21 мая посольство США в Москве, откуда будут вынуждены отбыть за океан 10 дипломатов. Так выглядят ответные меры России на поведение звёздно-полосатых «партнёров», причём похожие жёсткие действия наша страна предпринимала аж в 1986 году. То есть, команда Сергея Лаврова возрождает советские методы взаимодействия с «демократизаторами».

 

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