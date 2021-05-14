Без пресс-секретаря и других сотрудников останется с 21 мая посольство США в Москве, откуда будут вынуждены отбыть за океан 10 дипломатов. Так выглядят ответные меры России на поведение звёздно-полосатых «партнёров», причём похожие жёсткие действия наша страна предпринимала аж в 1986 году. То есть, команда Сергея Лаврова возрождает советские методы взаимодействия с «демократизаторами».

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