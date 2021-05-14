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Министерство юстиции России внесло VTimes в список СМИ, выполняющих функции «иностранного агента». Это издание, которое создали журналисты «Ведомостей», уволившиеся оттуда из-за конфликта после смены собственника.

На сторонников Алексея Навального, которые отмечались на сайте политика для участия в предыдущей акции, продолжают оказывать давление. Московский метрополитен уволил по меньшей мере двоих сотрудников, персональные данные которых есть в слитой базе Навального.

В Нижегородской области завели дело об убийстве 12-летней девочки, пропавшей по пути из школы. Девочка пропала по дороге домой из школы. Как сообщал Life Shot, до этого она позвонила маме и сказала, что выходит из школы. Часть дороги она прошла с одноклассником, который жил ближе, а затем пошла одна. Через полчаса ее телефон оказался недоступен.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь VTimes признали СМИ-иноагентом. Из метро увольняют сторонников Навального. Убийство девочки в Нижнем (14 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.