Виктора Медведчука обвиняют в госизмене. Избрание меры пресечения в Печерском суде

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій. Сьогодні в ефірі:

ЧАСТИНА 1

Головні новини дня в суб'єктивному баченні наших ведучих.

ЧАСТИНА 2

– Тарас Тарасенко, народний депутат від фракції "Слуга народу";

– Анна Скороход, народний депутат від групи "За майбутнє";

– Сергій Годний, кандидат політичних наук;

– Юрій Кармазін, народний депутат II, III, IV, VI скликань;

ЧАСТИНА 3

– Нестор Шуфрич, народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя";

Обговорювані теми:

– Справа Медведчука. Печерський суд відправив одного з лідерів "ОПЗЖ" під цілодобовий домашній арешт;

– Росія прискорила роздачу своїх паспортів в Криму і ОРДЛО. В ЄС заявили, що РФ "де-факто інтегрує Донбас до свого складу";

– Фракція "Слуга народу" збереться, щоб обговорити відставку Степанова. Провал вакцинації. Яка реальна смертність від коронавірусу?

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Реакция Кремля на подозрение Медведчуку. Зеленский VS олигархи. Отвод войск РФ (14 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.