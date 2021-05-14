Как ракетные обстрелы между Израилем и Палестиной могут поджечь весь мир? Какую сторону займет Россия и почему Израилю позволено то, что не позволено другим? Беспрецедентные масштабы обменов ракетными ударами между противоборствующими сторонами поражают, а кадры работы Железного купола облетели все мировые СМИ. Также противостояние вылилось на улицы городов, где проживают совместно евреи и арабы.

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