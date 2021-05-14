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Место встречи. Вечный огонь 14.05.2021

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Место встречи 14.05.2021. Вечный огонь
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Место встречи - Вечный огонь (14 Мая 2021)

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Опубликовано: 14 Мая 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Как ракетные обстрелы между Израилем и Палестиной могут поджечь весь мир? Какую сторону займет Россия и почему Израилю позволено то, что не позволено другим? Беспрецедентные масштабы обменов ракетными ударами между противоборствующими сторонами поражают, а кадры работы Железного купола облетели все мировые СМИ. Также противостояние вылилось на улицы городов, где проживают совместно евреи и арабы.

 

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