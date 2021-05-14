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Соловьёв LIVE. «Собчаков распустили». Полковник Баранец РАЗНОСИТ тех, кто хайповал на трагедии в Казани 14.05.2021

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Соловьёв LIVE 14.05.2021. «Собчаков распустили». Полковник Баранец РАЗНОСИТ тех, кто хайповал на трагедии в Казани
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Соловьёв LIVE - «Собчаков распустили». Полковник Баранец РАЗНОСИТ тех, кто хайповал на трагедии в Казани (14 Мая 2021)

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Опубликовано: 14 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Росгвардия могла бы патрулировать школы для обеспечения их безопасности вместо того, чтобы разгонять митинги, заявила член Совета Федерации от Тувы Людмила Нарусова.
По мнению сенатора, школы вообще не должны работать без охраны. "Вместо того, чтобы тратить огромные деньги на Росгвардию, которая разгоняет митинги, достаточно в каждом регионе организовать патрулирование Росгвардией школ и запрещать работу школы, если там нет охраны", – сказала Нарусова.

 

Сенатор, по ее словам, не согласна с тем, что трагедия в школе в Казани произошла из-за отсутствия государственной идеологии. Нарусова считает такое мнение "полной глупостью".

 

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