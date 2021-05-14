Лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на выходе из районного суда Киева встречали оголтелые украинские националисты с шевронами "дивизия СС". "Нацики" недовольны слишком мягким, по их мнению, решением суда, отправившего Медведчука под домашний арест. Со своей стороны подконтрольный властям в Киеве телеканал назвал происходившее в суде ни больше ни меньше как "борьбой за независимость Украины".

Смотрите онлайн Видео 60 минут. "Нацики" недовольны решением суда отправить Медведчука под домашний арест (14 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.