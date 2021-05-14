Москва не собирается вмешиваться в события на Украине, но хочет быть уверена в том, что в случае с лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком речь не идет об "охоте на ведьм". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин считает Медведчука, которого районный суд Киева в четверг отправил под домашний арест, украинским политиком, который в отличие от многих других придерживается необходимости нормализации отношений Украины и России.

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