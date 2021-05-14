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60 минут. Нуланд утверждена заместителем госсекретаря США 14.05.2021

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Видео 14.05.2021. 60 минут. Нуланд утверждена заместителем госсекретаря США
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Видео - 60 минут. Нуланд утверждена заместителем госсекретаря США (14 Мая 2021)

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Опубликовано: 14 Мая 2021

Сенат США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, свидетельствуют результаты голосования. Нуланд известна своей антироссийской позицией и активными действиями в поддержку украинского "евромайдана" 2014 года.

 

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