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Сенат США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, свидетельствуют результаты голосования. Нуланд известна своей антироссийской позицией и активными действиями в поддержку украинского "евромайдана" 2014 года.

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