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60 минут. Депутат Рады: домашний арест не изменит положения Медведчука в ОПЗЖ 14.05.2021

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Видео 14.05.2021. 60 минут. Депутат Рады: домашний арест не изменит положения Медведчука в ОПЗЖ
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Видео - 60 минут. Депутат Рады: домашний арест не изменит положения Медведчука в ОПЗЖ (14 Мая 2021)

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Опубликовано: 14 Мая 2021

Виктор Медведчук сразу после судебного заседания, где он был взят под домашний арест, поблагодарил в своем аккаунте в соцсетях всех, кто пришел его поддержать. Как рассказал в эфире программы "60 минут" депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний, лидер ОПЗЖ выразил уверенность, что победа останется за ними и его невиновность будет полностью доказана. Депутат заявил, что положение Виктора Медведчука в ОПЗЖ не изменилось.

 

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