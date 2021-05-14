Виктор Медведчук сразу после судебного заседания, где он был взят под домашний арест, поблагодарил в своем аккаунте в соцсетях всех, кто пришел его поддержать. Как рассказал в эфире программы "60 минут" депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний, лидер ОПЗЖ выразил уверенность, что победа останется за ними и его невиновность будет полностью доказана. Депутат заявил, что положение Виктора Медведчука в ОПЗЖ не изменилось.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Депутат Рады: домашний арест не изменит положения Медведчука в ОПЗЖ (14 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.