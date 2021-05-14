Новые детали в деле убийцы из Казани, как связано с ним самоубийство годичной давности? Зеленский начал посадки, суд отправил Виктора Медведчука под домашний арест, что дальше? Сотни ракет и авиаудары, Израиль атаковал Сектор Газа на земле и по воздуху, чем это всё кончится? Космос атакует, астероид размером с пирамиду Хеопса приближается к нашей планете, стоит ли бояться?

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