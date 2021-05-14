Чем глубже «нормальные-то страны» погружаются в кризис, тем больше в соцсетях появляется откровений от их бывших жителей. Которые, например, как израильтянин Равид Гор, сбежали из «земли обетованной» назад в Россию. И теперь пишут всякое неприятное для «поравалитиков», нарываясь на демократическую цензуру «Фейсбука».

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