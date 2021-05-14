В ефірі телеканалу НАШ головне ток-шоу тижня «П’ЯТНИЦЯ. ВЕЧІР» з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Олена Лукаш, заслужений юрист України

– Юрій Камельчук, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

– Олександр Качний, народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя”

– Анатолій Бурміч, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

– Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр (2016-2019 рр.), міністр соціальної політики України (2014-2016рр.)

– Тетяна Чорновол, народний депутат України VIII скл.

– Кирило Куликов, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007рр)

– Олексій Кучеренко, народний депутат України, ВО "Батьківщина".

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