НАШ - Пятница. Вечер. Дело о госизмене Медведчука - будет ли приговор? (14 Мая 2021)
Опубликовано: 14 Мая 2021
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В ефірі телеканалу НАШ головне ток-шоу тижня «П’ЯТНИЦЯ. ВЕЧІР» з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
– Олена Лукаш, заслужений юрист України
– Юрій Камельчук, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Олександр Качний, народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя”
– Анатолій Бурміч, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
– Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр (2016-2019 рр.), міністр соціальної політики України (2014-2016рр.)
– Тетяна Чорновол, народний депутат України VIII скл.
– Кирило Куликов, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007рр)
– Олексій Кучеренко, народний депутат України, ВО "Батьківщина".
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