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НАШ. Пятница. Вечер. Дело о госизмене Медведчука - будет ли приговор? 14.05.2021

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НАШ 14.05.2021. Пятница. Вечер. Дело о госизмене Медведчука - будет ли приговор?
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НАШ - Пятница. Вечер. Дело о госизмене Медведчука - будет ли приговор? (14 Мая 2021)

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Опубликовано: 14 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ головне ток-шоу тижня «П’ЯТНИЦЯ. ВЕЧІР» з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
 Гості студії:
– Олена Лукаш, заслужений юрист України
– Юрій Камельчук, народний депутат України, фракція "Слуга народу" 
– Олександр Качний, народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя”
– Анатолій Бурміч, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
– Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр (2016-2019 рр.), міністр соціальної політики України (2014-2016рр.) 
– Тетяна Чорновол, народний депутат України VIII скл. 
– Кирило Куликов, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007рр)
– Олексій Кучеренко, народний депутат України, ВО "Батьківщина".

 

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