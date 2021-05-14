Царьград. Главное. Новый побор: в России могут обложить налогом туристов, выезжающих за рубеж 30.04.2021

Царьград. Главное. Россия под прицелом: трагедия в Казани 11.05.2021

Царьград. Главное. Отодрать от сверхприбыли: Мишустин назвал главную причину роста цен на продукты 12.05.2021

Царьград. Главное. Гражданский оборот оружия в России: новые правила – за и против 13.05.2021

Ключевые темы и события уходящей деловой недели обсуждаем в «Царьград.Главное» с известным российским экономистом Михаилом Делягиным.

Смотрите онлайн Царьград. Главное Стагнация, нищета, деградация: что не так в России? Взгляд Делягина (14 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.