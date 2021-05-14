За несколько дней палестинский “Хамас” выпустил по городам Израиля более 1700 ракет. Впервые под такой масштабный удар попал Тель-Авив. Израиль в свою очередь наносит удары по объектам в Газе. Разрушены более 500 жилых зданий. Погибло более 100 жителей. Несколько крупных международных авиакомпаний, включая российскую, приняли решение приостановить полеты в Израиль.

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