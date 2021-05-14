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Время покажет. Трагедия в Казани: как это было 14.05.2021

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Видео 14.05.2021. Время покажет. Трагедия в Казани: как это было
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Видео - Время покажет. Трагедия в Казани: как это было (14 Мая 2021)

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Опубликовано: 14 Мая 2021

В первой части выпуска эксперты обсуждают новые детали в деле казанского студента и меры, которые предлагает правительство для предотвращения подобных случаев. На совещании с президентом глава Росгвардии Виктор Золотов озвучил меры по ужесточению оборота гражданского оружия, одна из которых предполагает увеличить возрастной ценз до 21 года.

 

Во второй части выпуска в центре внимание — арест главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Политика обвиняют по статьям “государственная измена и “нарушение законов и обычаев войны”.

 

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