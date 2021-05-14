Константин Сёмин - Израиль бомбит. Интернет-дружинники. Чемпионат могильщиков. Галопом по Европам (14 Мая 2021)
Опубликовано: 14 Мая 2021
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В этом выпуске:
- Израиль объявил о крупнейшей атаке по объектам в секторе Газа – в операции участвовали 160 самолётов;
- Пашинян обвиняет Баку в попытках отрезать кусок армянской территории;
- Штаты для сдерживания КНДР готовы задействовать все силы;
- Отставные американские генералы усомнились в физическом психическом здоровье Байдена;
- Инфляция в Венесуэле приближается к 3000 процентам;
- Ливан в дополнение к экономическому кризису остается без электричества;
- Число оформленных потребкредитов растет на 15% в год, ипотечных – на 25%;
- Иностранные инвесторы продолжают сливать российские активы;
- В России должны появиться интернет-дружинники;
- В Москве всплеск коронавируса – за минувшие сутки выявлено на 37% больше случаев, чем накануне;
- В Новосибирске устроили чемпионат по рытью могил.
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