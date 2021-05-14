В этом выпуске:

- Израиль объявил о крупнейшей атаке по объектам в секторе Газа – в операции участвовали 160 самолётов;

- Пашинян обвиняет Баку в попытках отрезать кусок армянской территории;

- Штаты для сдерживания КНДР готовы задействовать все силы;

- Отставные американские генералы усомнились в физическом психическом здоровье Байдена;

- Инфляция в Венесуэле приближается к 3000 процентам;

- Ливан в дополнение к экономическому кризису остается без электричества;

- Число оформленных потребкредитов растет на 15% в год, ипотечных – на 25%;

- Иностранные инвесторы продолжают сливать российские активы;

- В России должны появиться интернет-дружинники;

- В Москве всплеск коронавируса – за минувшие сутки выявлено на 37% больше случаев, чем накануне;

- В Новосибирске устроили чемпионат по рытью могил.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Израиль бомбит. Интернет-дружинники. Чемпионат могильщиков. Галопом по Европам (14 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.