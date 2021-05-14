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Дождь. Месть по-белорусски. 6 лет колонии строго режима за игру на барабанах на акциях протеста 14.05.2021

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Телеканал Дождь 14.05.2021. Месть по-белорусски. 6 лет колонии строго режима за игру на барабанах на акциях протеста
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Телеканал Дождь - Месть по-белорусски. 6 лет колонии строго режима за игру на барабанах на акциях протеста (14 Мая 2021)

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Опубликовано: 14 Мая 2021

Барабанщика, игравшего на акциях в Минске, приговорили к шести годам тюрьмы Алексея Санчука задержали в ноябре 2020 года на репетиции группы «Требуем разойтись», которая играла на маршах и акциях протеста в Беларуси. Его признали виновным в участии и подготовке к массовым беспорядкам, а также в обучении к участию в массовых беспорядках.

 

Своей вины Санчук не признал. Белорусские правозащитники признали обвиняемого политическим заключенным. На связи с Дождем — Анна Санчук, жена Алексея Санчука. Узнали у нее, на чем основывалось обвинение и в чем заключались подготовка и обучение к массовым беспорядкам? А также какие у обвинения были доказательства вины? 

 

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