Барабанщика, игравшего на акциях в Минске, приговорили к шести годам тюрьмы Алексея Санчука задержали в ноябре 2020 года на репетиции группы «Требуем разойтись», которая играла на маршах и акциях протеста в Беларуси. Его признали виновным в участии и подготовке к массовым беспорядкам, а также в обучении к участию в массовых беспорядках.

Своей вины Санчук не признал. Белорусские правозащитники признали обвиняемого политическим заключенным. На связи с Дождем — Анна Санчук, жена Алексея Санчука. Узнали у нее, на чем основывалось обвинение и в чем заключались подготовка и обучение к массовым беспорядкам? А также какие у обвинения были доказательства вины?

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