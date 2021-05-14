Особое мнение - Демьян Кудрявцев (14 Мая 2021)
Опубликовано: 14 Мая 2021
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Особое мнение представляет Демьян Кудрявцев, поэт. Ведущая Маша Майерс.
- О признании VTimes СМИ-иноагентом. Означает ли статус иноагента естественную смерть СМИ?
- Зачем нужен статус иноагента в России?
- Продолжат ли писать издания, которые признали иностранными агентами? Откуда им брать деньги?
- Об эмоциональном восприятии слова “иноагент” среди россиян
- Есть ли в статусе иноагента посыл к 1930-м годам?
- О палестино-израильском конфликте
- Поменялся ли арабо-израильский конфликт в течение последних тридцати лет?
- О руководстве ОАЭ. Как им удалось построить такую страну с сильной экономикой в пустыне?
- Путин — стратег?
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