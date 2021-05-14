Особое мнение представляет Демьян Кудрявцев, поэт. Ведущая Маша Майерс.



- О признании VTimes СМИ-иноагентом. Означает ли статус иноагента естественную смерть СМИ?

- Зачем нужен статус иноагента в России?

- Продолжат ли писать издания, которые признали иностранными агентами? Откуда им брать деньги?

- Об эмоциональном восприятии слова “иноагент” среди россиян

- Есть ли в статусе иноагента посыл к 1930-м годам?

- О палестино-израильском конфликте

- Поменялся ли арабо-израильский конфликт в течение последних тридцати лет?

- О руководстве ОАЭ. Как им удалось построить такую страну с сильной экономикой в пустыне?

- Путин — стратег?

Смотрите онлайн Особое мнение Демьян Кудрявцев (14 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.