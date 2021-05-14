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Сенат. "Органика", импортозамещение, проблемы молодых ученых и создание алиментного фонда 14.05.2021

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Сенат с Юрием Богдановым 14.05.2021. "Органика", импортозамещение, проблемы молодых ученых и создание алиментного фонда
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Сенат с Юрием Богдановым - "Органика", импортозамещение, проблемы молодых ученых и создание алиментного фонда (14 Мая 2021)

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Опубликовано: 14 Мая 2021

Ведущие: Юрий Богданов

Как России увеличить производство органической продукции? Интервью с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Яцкиным. Об основных тенденциях развития научного сектора и поддержке молодых ученых рассказывает сенатор Лилия Гумерова. Новые планы по импортозамещению: стала ли пандемия стимулом для промышленного роста, и насколько развита логистика сырья и готовых товаров внутри страны? Специальный репортаж программы и комментарии сенатора Вячеслава Тимченко.

 

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