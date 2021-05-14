Сенат. Защита дольщиков, развитие Норильска, цифровые технологии в культуре и проблемы малой авиации 30.04.2021

Как России увеличить производство органической продукции? Интервью с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Яцкиным. Об основных тенденциях развития научного сектора и поддержке молодых ученых рассказывает сенатор Лилия Гумерова. Новые планы по импортозамещению: стала ли пандемия стимулом для промышленного роста, и насколько развита логистика сырья и готовых товаров внутри страны? Специальный репортаж программы и комментарии сенатора Вячеслава Тимченко.

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