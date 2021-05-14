– Ексклюзивно в студії «Свободи слова Савіка Шустера» Генеральний прокурор України прокоментує деталі справи проти Віктора Медведчука щодо державної зради;

– Як відреагує Володимир Путін на звинувачення проти свого кума у держзраді?

– Російська агентура в Україні: чи багато їх?

– Санкції РНБО: хто наступний?

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