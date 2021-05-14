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Свобода слова Савика Шустера. «Мы всё можем» 14.05.2021

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Свобода слова Савика Шустера 14.05.2021. «Мы всё можем»
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Свобода слова Савика Шустера - «Мы всё можем» (14 Мая 2021)

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Свобода слова Савика Шустера
Свобода слова Савика Шустера
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Опубликовано: 14 Мая 2021

– Ексклюзивно в студії «Свободи слова Савіка Шустера» Генеральний прокурор України прокоментує деталі справи проти Віктора Медведчука щодо державної зради;
– Як відреагує Володимир Путін на звинувачення проти свого кума у держзраді?
– Російська агентура в Україні: чи багато їх?
– Санкції РНБО: хто наступний?

 

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