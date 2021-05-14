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Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

- Война между Израилем и ХАМАС. Обострение палестино-израильского конфликта. Противостояние: расклад сил и средств

- Власовцы против Победы. Реакция предателей на Парад Победы.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Война между Израилем и ХАМАС. Власовцы против Победы. СМЕРШ (14 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.