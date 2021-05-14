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Соловьёв LIVE. Война между Израилем и ХАМАС. Власовцы против Победы. СМЕРШ 14.05.2021

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Соловьёв LIVE 14.05.2021. Война между Израилем и ХАМАС. Власовцы против Победы. СМЕРШ
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Соловьёв LIVE - Война между Израилем и ХАМАС. Власовцы против Победы. СМЕРШ (14 Мая 2021)

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Опубликовано: 14 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня: 

 

- Война между Израилем и ХАМАС. Обострение палестино-израильского конфликта. Противостояние: расклад сил и средств
- Власовцы против Победы. Реакция предателей на Парад Победы.

 

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