Соловьёв LIVE - Война между Израилем и ХАМАС. Власовцы против Победы. СМЕРШ (14 Мая 2021)
Опубликовано: 14 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Срочно! Медведчук под домашним арестом. Американские генералы против Байдена. Израиль в огне
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Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:
- Война между Израилем и ХАМАС. Обострение палестино-израильского конфликта. Противостояние: расклад сил и средств
- Власовцы против Победы. Реакция предателей на Парад Победы.
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