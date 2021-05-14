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Политическая Россия. "Русский брат, помоги!": Пашинян умоляет Путина ввести войска в Армению 14.05.2021

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Политическая Россия 14.05.2021. "Русский брат, помоги!": Пашинян умоляет Путина ввести войска в Армению
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Политическая Россия - "Русский брат, помоги!": Пашинян умоляет Путина ввести войска в Армению (14 Мая 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 14 Мая 2021

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи.

 

"Вчера была достигнута договоренность, что сегодня ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Эта договоренность выполнена частично, есть территории, которые азербайджанцы покинули. Но, поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи", - сказал Пашинян на внеочередном заседании по ситуации на границах Армении.

 

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