Телеканал Дождь - «Медведчук - тень Путина в Украине». Как Зеленский начал бороться с олигархами (14 Мая 2021)
Опубликовано: 14 Мая 2021
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Суд в Киеве поместил под домашний арест народного депутата Украины, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Мера пресечения избрана до 9 июля включительно.
Прокуратура просила заключить Медведчука под стражу с альтернативой внесения денежного залога в размере около 300 миллионов гривен (около 9 млн евро).
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