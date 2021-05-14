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Суд в Киеве поместил под домашний арест народного депутата Украины, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Мера пресечения избрана до 9 июля включительно.

Прокуратура просила заключить Медведчука под стражу с альтернативой внесения денежного залога в размере около 300 миллионов гривен (около 9 млн евро).

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