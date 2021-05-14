Смотрите в этом выпуске: Владимир Путин на совещании с Совбезом РФ о том, что происходит на Украине; истории детей из казанской гимназии, которые не растерялись и помогали другим; новости из Словакии, где все-таки признали высокую эффективность "Спутника V"; на Центральную Россию надвигается аномальный зной. Когда он доберется до столичного региона; в Ярославле врачи-онкологи собрались на съезд для обмена опытом; в Москве открывается Чеховский театральный фестиваль; на Первом канале — новый сезон проекта «Три аккорда».

Смотрите онлайн Время в 21:00 (14 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.