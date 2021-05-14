Хакерская атака против ключевой инфраструктуры. Трубопровод на восточном побережье США подвергся взлому. Часть страны начала испытывать дефицит топлива, власти ввели чрезвычайное положение. Киберугрозы в нашей жизни. Французские военные обратились с письмом к Макрону. Мода на военные перевороты осталась в прошлом, но военные опять идут в политику. Какие перспективы? Отмена патентов и пересмотр правил капитализма. Как далеки мы от социального общества? И что даст пересмотр патентного права?

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