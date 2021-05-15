В новом интервью ресурсу «Украина.РУ» речь зашла о репрессиях в отношении оппозиции на Украине, поговорили про арест Медведчука, а также о том, за кого проголосует Донбасс.

- Как на Украине ликвидируют оппозицию

- Почему Медведчука арестовали именно сейчас

- Почему украинцы не выходят протестовать

- Сможет ли Зеленский ликвидировать олигархов на Украине

- О Союзе добровольцев Донбасса и Единой России

- За кого будут голосовать жители Донбасса

- О важности присоединения Донбасса к России

- Будет ли у Ирана и Украины ядерное оружие

- Кому выгодно обострение конфликта между Израилем и Палестиной

- О затишье беломайдана в Минске

- Нужно ли ужесточать правила выдачи оружия в России

- Как бороться с преступными идеями.

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