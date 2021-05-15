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Николай Стариков. Украина и тюрьма, за кого проголосует Донбасс 15.05.2021

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Николай Стариков 15.05.2021. Украина и тюрьма, за кого проголосует Донбасс
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Николай Стариков - Украина и тюрьма, за кого проголосует Донбасс (15 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 15 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом интервью ресурсу «Украина.РУ» речь зашла о репрессиях в отношении оппозиции на Украине, поговорили про арест Медведчука, а также о том, за кого проголосует Донбасс.

 

- Как на Украине ликвидируют оппозицию
- Почему Медведчука арестовали именно сейчас 
- Почему украинцы не выходят протестовать
- Сможет ли Зеленский ликвидировать олигархов на Украине
- О Союзе добровольцев Донбасса и Единой России 
- За кого будут голосовать жители Донбасса
- О важности присоединения Донбасса к России 
- Будет ли у Ирана и Украины ядерное оружие 
- Кому выгодно обострение конфликта между Израилем и Палестиной
- О затишье беломайдана в Минске 
- Нужно ли ужесточать правила выдачи оружия в России 
- Как бороться с преступными идеями.

 

Смотрите онлайн Николай Стариков Украина и тюрьма, за кого проголосует Донбасс (15 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Коля, социалист ты наш хренов.
15 Мая 2021, 11:41
Кончай трындеть про Заграницу, и переходи на внутрироссийские проблемы. Ты же вроде бы как на выборы в Думу собрался. На какой платформе? Если на платформе лизания задницы властям, то такая "оппозиция" у нас уже есть, в лице Зюги и Жирика.
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