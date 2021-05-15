Николай Стариков - Украина и тюрьма, за кого проголосует Донбасс (15 Мая 2021)
Опубликовано: 15 Мая 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом интервью ресурсу «Украина.РУ» речь зашла о репрессиях в отношении оппозиции на Украине, поговорили про арест Медведчука, а также о том, за кого проголосует Донбасс.
- Как на Украине ликвидируют оппозицию
- Почему Медведчука арестовали именно сейчас
- Почему украинцы не выходят протестовать
- Сможет ли Зеленский ликвидировать олигархов на Украине
- О Союзе добровольцев Донбасса и Единой России
- За кого будут голосовать жители Донбасса
- О важности присоединения Донбасса к России
- Будет ли у Ирана и Украины ядерное оружие
- Кому выгодно обострение конфликта между Израилем и Палестиной
- О затишье беломайдана в Минске
- Нужно ли ужесточать правила выдачи оружия в России
- Как бороться с преступными идеями.
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