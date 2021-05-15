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Политическая Россия. Шендерович наговорил на статью "Реабилитация нацизма" 15.05.2021

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Политическая Россия 15.05.2021. Шендерович наговорил на статью "Реабилитация нацизма"
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Политическая Россия - Шендерович наговорил на статью "Реабилитация нацизма" (15 Мая 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 15 Мая 2021

Статья Уголовного кодекса России 354.1 – «Реабилитация нацизма» – именно так, по мнению нашего юриста, следует квалифицировать заявления, сделанные «сатириком» Виктором Шендеровичем незадолго до 9 мая. Соответствующее обращение направлено в Генеральную прокуратуру России, и повторить это действие может любой, кто устал от нескончаемой лжи «борцов с Режимом» об истории нашей страны.

 

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