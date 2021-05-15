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Полковник Виктор Баранец - о том, за что столько комплиментов в статье National Interes получила "Лада".

«Лада» весьма пугает США, поскольку даже самые совершенные американские гидроакустические системы просто не могут распознать ее в океане. К тому же эта российская подлодка имеет довольно внушительное оружие на шесть торпедных аппаратов, которые могут выпускать ракеты «Оникс», «Калибр», «Шквал» и торпеды калибра 530 мм.

Встреча ВМС США с этой субмариной может обернуться весьма неожиданными последствиями, поскольку «Лада» способно совершенно незаметно подойти к американским авианосцам. При этом российская субмарина стоимостью 2 млрд долларов может сделать из авианосца за 12 млрд долларов «братскую могилу» для 4000 человек, предупредил обозреватель «Комсомольской правды».

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Способна из авианосца сделать "братскую могилу". Почему российская подлодка «Лада» так пугает США (15 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.