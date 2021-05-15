Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. Психолого-психиатрическая экспертиза для казанского монстра 15.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 15.05.2021. 60 минут. Психолого-психиатрическая экспертиза для казанского монстра
15.05.2021 15.05.2021 15.05.2021 15.05.2021 15.05.2021 14.05.2021 14.05.2021 14.05.2021 14.05.2021 14.05.2021
Еще

Видео - 60 минут. Психолого-психиатрическая экспертиза для казанского монстра (15 Мая 2021)

7 просмотров
1
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 15 Мая 2021

На первом допросе 19-летний Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая бойню в гимназии номер 175 в Казани, ведет себя словно бесноватый. На суде убийца детей уже совершенно другой. Тихий и спокойный – каким его писывали преподаватели колледжа.

 

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Психолого-психиатрическая экспертиза для казанского монстра (15 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу