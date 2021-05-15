Время покажет. Трагедия в Казани: как это было

На первом допросе 19-летний Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая бойню в гимназии номер 175 в Казани, ведет себя словно бесноватый. На суде убийца детей уже совершенно другой. Тихий и спокойный – каким его писывали преподаватели колледжа.

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