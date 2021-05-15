Время покажет. Трагедия в Казани: как это было

В погоне за счастьем сотни женщин попадают в лапы мошенников. История с брачными аферистами стара как мир, но по-прежнему актуальна. Русских женщин почему-то особенно привлекают вдовцы из богатых западных стран. Аферисты родом не из вожделенных Соединенных Штатов, а чаще всего, например, из Африки создают страницы в социальных сетях. А дальше начинается охота на одиноких и несчастных.

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