Видео - 60 минут. Украинские модели шокировали Турцию (15 Мая 2021)
Опубликовано: 15 Мая 2021
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Очередная фотосессия обнаженных украинских моделей с пониженной социальной ответственностью. И снова в мусульманской стране. На сей раз негодовали турки. Жители Турции возмущены тем, что украинки участвовали в голой фотосессии во время священного для мусульман месяца Рамадан.
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