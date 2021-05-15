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60 минут. Украинские модели шокировали Турцию 15.05.2021

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Видео 15.05.2021. 60 минут. Украинские модели шокировали Турцию
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Видео - 60 минут. Украинские модели шокировали Турцию (15 Мая 2021)

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Опубликовано: 15 Мая 2021

Очередная фотосессия обнаженных украинских моделей с пониженной социальной ответственностью. И снова в мусульманской стране. На сей раз негодовали турки. Жители Турции возмущены тем, что украинки участвовали в голой фотосессии во время священного для мусульман месяца Рамадан.

 

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