Время покажет. Трагедия в Казани: как это было

Очередная фотосессия обнаженных украинских моделей с пониженной социальной ответственностью. И снова в мусульманской стране. На сей раз негодовали турки. Жители Турции возмущены тем, что украинки участвовали в голой фотосессии во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Украинские модели шокировали Турцию (15 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.