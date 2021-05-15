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60 минут. Вопрос Крыма на Украине стал камнем преткновения для российской эстрады 15.05.2021

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Видео 15.05.2021. 60 минут. Вопрос Крыма на Украине стал камнем преткновения для российской эстрады
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Видео - 60 минут. Вопрос Крыма на Украине стал камнем преткновения для российской эстрады (15 Мая 2021)

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Опубликовано: 15 Мая 2021

Деятели российской эстрады, которые планировали на ближайшее время гастроли на Украине могут оказаться в роли жертв агрессивно настроенных националистов. Причиной является недостаточно четкая позиция по отношению к Крыму. Те представители песенного жанра, которые успели выступить на полуострове после его воссоединения с Россией уже объявлены нежелательными персонами. Среди них украинцы Наташа Королева или николаевец Александр Серов. Рэперу Василию Вакуленко, известному как Баста, поступают открытые угрозы.

 

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