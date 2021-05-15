Время покажет. Трагедия в Казани: как это было

Деятели российской эстрады, которые планировали на ближайшее время гастроли на Украине могут оказаться в роли жертв агрессивно настроенных националистов. Причиной является недостаточно четкая позиция по отношению к Крыму. Те представители песенного жанра, которые успели выступить на полуострове после его воссоединения с Россией уже объявлены нежелательными персонами. Среди них украинцы Наташа Королева или николаевец Александр Серов. Рэперу Василию Вакуленко, известному как Баста, поступают открытые угрозы.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Вопрос Крыма на Украине стал камнем преткновения для российской эстрады (15 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.