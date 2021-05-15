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60 минут. В погоне за славой уличные гонщики рискуют чужими жизнями 15.05.2021

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Видео 15.05.2021. 60 минут. В погоне за славой уличные гонщики рискуют чужими жизнями
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Видео - 60 минут. В погоне за славой уличные гонщики рискуют чужими жизнями (15 Мая 2021)

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Опубликовано: 15 Мая 2021

Мощный спортивный автомобиль и желание прославится среди себе подобных в соцсетях сегодня оказывается достаточным условием для появления на дорогах этих опасных соседей. Их жертвами чаще всего становятся ничего не подозревающие участники дорожного движения. Тяжелые травмы и длительное лечение порой приводят к тому, что жертвам безумных гонщиков приходится идти на мировое соглашение, когда медицинская помощь и реабилитация становятся же не по карману. Тогда виновнику тяжелого ДТП удается избежать уголовного преследования. А через какое-то время вновь набирать скорость на городских улицах. 

 

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