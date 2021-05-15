Мощный спортивный автомобиль и желание прославится среди себе подобных в соцсетях сегодня оказывается достаточным условием для появления на дорогах этих опасных соседей. Их жертвами чаще всего становятся ничего не подозревающие участники дорожного движения. Тяжелые травмы и длительное лечение порой приводят к тому, что жертвам безумных гонщиков приходится идти на мировое соглашение, когда медицинская помощь и реабилитация становятся же не по карману. Тогда виновнику тяжелого ДТП удается избежать уголовного преследования. А через какое-то время вновь набирать скорость на городских улицах.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. В погоне за славой уличные гонщики рискуют чужими жизнями (15 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.