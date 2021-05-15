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Дождь. Рикошетом по свободе. Как депутаты и чиновники усугубляют проблему насилия в школах 15.05.2021

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Телеканал Дождь 15.05.2021. Рикошетом по свободе. Как депутаты и чиновники усугубляют проблему насилия в школах
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Телеканал Дождь - Рикошетом по свободе. Как депутаты и чиновники усугубляют проблему насилия в школах (15 Мая 2021)

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Опубликовано: 15 Мая 2021

11 мая произошла ужасная трагедия — 19-летний парень, еще подросток, пришел в казанскую гимназию № 175, где он учился, и убил девять человек — семерых восьмиклассников и двоих преподавателей. События в Казани привели к новой волне обсуждения изменений государственной молодежной политики: из уст политиков и экспертов на федеральных каналов звучали предложения об ограничении доступа к интернету у несовершеннолетних, изменения в процедуру получения лицензий на ношение оружия, переписывание школьных программ и т. д. Михаил Фишман в своей колонке рассказал о том, почему меры, предложенные Кремлем и Росгвардией, вряд ли помогут избежать подобной беды в будущем.

 

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