11 мая произошла ужасная трагедия — 19-летний парень, еще подросток, пришел в казанскую гимназию № 175, где он учился, и убил девять человек — семерых восьмиклассников и двоих преподавателей. События в Казани привели к новой волне обсуждения изменений государственной молодежной политики: из уст политиков и экспертов на федеральных каналов звучали предложения об ограничении доступа к интернету у несовершеннолетних, изменения в процедуру получения лицензий на ношение оружия, переписывание школьных программ и т. д. Михаил Фишман в своей колонке рассказал о том, почему меры, предложенные Кремлем и Росгвардией, вряд ли помогут избежать подобной беды в будущем.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Рикошетом по свободе. Как депутаты и чиновники усугубляют проблему насилия в школах (15 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.