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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выступил на внеочередном заседании парламента страны, посвященном ситуации на границе с Азербайджаном.

Пашинян заявил, что к переговорам двух стран подключился представитель российской военной базы в Армении. Он также отметил, что Франция готова оказать военную помощь в рамках мандата ООН, и предложил осуществить отвод войск по обе стороны границы.



Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиненного в организации заказных убийств, намерен баллотироваться в депутаты Госдумы. Об этом Антон Фургал рассказал в видеообращении, опубликованном в Instagram.

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