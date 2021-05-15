Телеканал Дождь - Конфликт Армении и Азербайджана. Сын Фургала пойдет в Госдуму. Включение микробиолога из Ухани (15 Мая 2021)
Опубликовано: 15 Мая 2021
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выступил на внеочередном заседании парламента страны, посвященном ситуации на границе с Азербайджаном.
Пашинян заявил, что к переговорам двух стран подключился представитель российской военной базы в Армении. Он также отметил, что Франция готова оказать военную помощь в рамках мандата ООН, и предложил осуществить отвод войск по обе стороны границы.
Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиненного в организации заказных убийств, намерен баллотироваться в депутаты Госдумы. Об этом Антон Фургал рассказал в видеообращении, опубликованном в Instagram.
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