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Вести в субботу 15.05.2021

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Вести в субботу с Сергеем Брилевым 15.05.2021
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Вести в субботу с Сергеем Брилевым (15 Мая 2021)

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Вести в субботу
Вести в субботу
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Опубликовано: 15 Мая 2021

Ведущие: Сергей Брилёв

Как работает новая колокольня и система по настоящему главной башни Кремля? Что нам показали после парада Победы. Израиль сегодня уже полыхает, Палестинцы ночью выдвинули требования и говорят что сам Израиль попал не в того в кого целился. Какие актер Хабенский представил произведения генералу Шойгу, что рассказала дочь министра?

 

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