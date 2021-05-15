Как работает новая колокольня и система по настоящему главной башни Кремля? Что нам показали после парада Победы. Израиль сегодня уже полыхает, Палестинцы ночью выдвинули требования и говорят что сам Израиль попал не в того в кого целился. Какие актер Хабенский представил произведения генералу Шойгу, что рассказала дочь министра?

Смотрите онлайн Вести в субботу с Сергеем Брилевым (15 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.