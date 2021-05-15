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Политическая Россия. Россияне желают Хаматовой скорее уехать в Латвию и не возвращаться 15.05.2021

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Политическая Россия 15.05.2021. Россияне желают Хаматовой скорее уехать в Латвию и не возвращаться
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Политическая Россия - Россияне желают Хаматовой скорее уехать в Латвию и не возвращаться (15 Мая 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 15 Мая 2021

Массовыми пожеланиями уезжать и не возвращаться отреагировали наши сограждане на новость о том, что актриса Чулпан Хаматова оформила вид на жительство в Латвии. При этом россияне напомнили светлоликой либералке, что ей надо бы выйти из числа учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь», который пользуется налоговыми льготами и другими преференциями.

 

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