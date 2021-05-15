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Дождь. «Фальшь и стереотипы». Почему предвыборный ролик Волковой никак не относится к Ивановской области 15.05.2021

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Телеканал Дождь 15.05.2021. «Фальшь и стереотипы». Почему предвыборный ролик Волковой никак не относится к Ивановской области
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Телеканал Дождь - «Фальшь и стереотипы». Почему предвыборный ролик Волковой никак не относится к Ивановской области (15 Мая 2021)

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Опубликовано: 15 Мая 2021

Экс-участница поп-группы «Тату» Юлия Волкова записала предвыборный ролик, в котором попыталась объяснить, почему идет на выборы в Госдуму от «Единой России» именно от Ивановской области и зачем вообще занялась политикой. Местные эксперты считают появление скандально известной персоны на ивановском политическом горизонте не более чем пиар-маневром, призванным привлечь внимание к праймериз.

 

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